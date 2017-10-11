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Россия предоставит Армении кредит в размере 100 миллионов долларов для покупки современного вооружения


Россия предоставит Армении государственный экспортный кредит в размере 100 миллионов долларов для покупки и финансирование поставок современного вооружения и военного оборудования. Как сообщает Арменпресс, вопрос о подписании соглашения о предоставлении кредита между Арменией и Россией включен в повестку заседания правительства Армении, которое состоится 12 октября.   

Согласно соглашению, государственный экспортный кредит в размере 100 миллионов долларов будет предоставлен сроком на 20 лет, 5 из которых являются льготными, с процентной годовой ставкой в 3%. Согласно обоснованию проекта, подписание соглашения соответствует стратегическим интересам Армении, и его реализация будет служить целям укрепления безопасности страны.

Напомним, что Армения 26 июня 2015 года подписала кредитное соглашение с правительством Российской Федерации на сумму 200 млн долларов США для закупки вооружения.

 



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