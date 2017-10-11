«Взаимодействие -2017»: разыгран сценарий уничтожения террористической группировки

На полигоне «Алагяз» министерства обороны Армении 1 октября прошли совместные учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и подразделений Объединенной группировки войск (сил) ВС Армении и ВС РФ «Взаимодействие -2017». Как сообщает Арменпресс, разыгрывался сценарий обезвреживания террористической группировки, пытающейся внедриться на территорию одной из стран ОДКБ.

Согласно сценарию учений, 2000 вооруженных лиц пытаются внедриться в территорию одной из стран ОДКБ, на что реагируют КСОР, которые заметили перемещение условного противника за 30 км. Первый удар наносят истребители МИГ-29. спецслужбы на нейтральной зоне уничтожили технику условного врага, после чего были использованы система «Гаубица» и РСЗО «Град».

В учениях принимала участие также авиации ВС Армении и РФ. В конце операции на вертолетах МИ-8 десант совершил посадку и уничтожил диверсионную группу условного врага.

Командующий войсками Южного военного округа РФ генерал-полковник Александр Дворников сказал журналистам, что мероприятия КСОР ОДКБ «Боевое братство-2017» продолжаются.

«Часть мероприятий проводится в Армении и носит название «Взаимодействие 2017». За прошедшие два дня мы провели этап планирования, в ходе которого уточнили задания, а сегодня уже провели практические действия. Учения в Армении продлятся еще 2 дня», - сказал Дворников.