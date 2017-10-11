Армен Еганян назначен начальником агентства «Служба государственного протокола» МИД Армении

Решением премьер-министра Карена Карапетяна, Армен Еганян назначен начальником агентства «Служба государственного протокола» министерства иностранных дел Армении. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.

До этого Армен Еганян занимал пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Армении в Канаде.