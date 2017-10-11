В Сочи стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета

Находящийся с рабочим визитом в Сочи президент Армении Серж Саргсян принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета,

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в заседании принимают участие президенты четырех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, а также премьер-министр Кыргызской Республики и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

В повестку дня включены вопросы в сфере информатизации, таможенного регулирования, конкуренции, естественных монополий, промышленного сотрудничества и международной деятельности.

Одной из ключевых тем станет обсуждение Основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. Будут представлены Основные направления международной деятельности Союза на 2018 год. Президентов проинформируют о ходе ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС, который должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

Члены ВЕЭС ознакомятся с годовым отчетом Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2016 год. На рассмотрение будет вынесено распоряжение ВЕЭС о подготовке «дорожной карты», которая будет направлена на гармонизацию законодательства государств-членов в сфере регулирования деятельности субъектов естественных монополий.

Еще один вопрос повестки дня – сотрудничество стран ЕАЭС в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли.

Планируется, что на заседании главы государств утвердят председателя Суда ЕАЭС и его заместителя.

Одна из итоговых тем саммита – о председательстве в органах Союза – Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии. Согласно Договору о ЕАЭС, на посту председательствующего в этих органах происходит ежегодная плановая ротация в порядке русского алфавита. В уходящем 2017 году во всех трех структурах председательствовала Кыргызская Республика и её представители. В 2018 году в соответствии с принципом ротации председательствующей страной будет Российская Федерация.