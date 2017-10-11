Вопрос Нагорного Карабаха не является геополитическим: Армен Ашотян

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян принял 11 октября начальника Департамента по России, Восточной Европе и Центральной Азии министерства иностранных дел Финляндии Маймо Хенрикссон, начальника отдела по Восточной Европе и Центральной Азии Пайиви Пельтоковского и руководителя по вопросам Южного Кавказа Тину Парвиайнен.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя гостя, Армен Ашотян подчеркнул работу, направленную на содействие сотрудничеству между парламентами Армении и Финляндии, в частности активизацию сотрудничества между комитетами.

В ходе встречи стороны также коснулись внешнеполитической повестки Армении, в частности отношений Армения-ЕС. В этом контексте формат Восточного партнерства был выделен в качестве платформы для развития глобальных экономических связей. Стороны также затронули новое всеобъемлющее соглашение, которое будет подписано между Арменией и ЕС в ноябре в рамках саммита Восточного партнерства.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, стороны подчеркнули роль Минской группы ОБСЕ как единственной посреднической миссии по урегулированию конфликта. Армен Ашотян также отметил, что вопрос Нагорного Карабаха не является геополитическим.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы социально-экономического развития Армении, достижения в гуманитарной сфере и перспективы сотрудничества.

В конце встречи стороны подчеркнули важность активизации взаимных визитов.