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Президент Республики Арцах подписал законы


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 11 октября подписал законы «О внесении изменений и дополнений в закон «Об энергетике», «О внесении изменений в закон «О лицензировании», «О внесении изменений в закон «О государственной пошлине». Об сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР.



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