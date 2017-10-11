Президент Республики Арцах подписал законы

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 11 октября подписал законы «О внесении изменений и дополнений в закон «Об энергетике», «О внесении изменений в закон «О лицензировании», «О внесении изменений в закон «О государственной пошлине». Об сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР.