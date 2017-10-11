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Армянские гимнасты выступят в розыгрыше Кубка ВТБ


Сборная Армении по спортивной гимнастике завтра отправится в Тбилиси для участия в розыгрыше Кубка ВТБ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, главный тренер сборной Акоп Серопян включил во взрослую команду Артура Товмасяна  (кольца), Вигена Хачатряна (многоборье), а в юношескую - Жору Смбатяна, Гагика Хачикяна и Эрика Багдасаряна (все - многоборье).  

По словам Серопяна, турнир ожидается довольно сильный, с участием 7-8 стран, в том числе Россия, Украина, Беларусь.



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