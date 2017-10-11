Саммит СНГ в 2018 году пройдет в Таджикистане

Следующий саммит СНГ пройдет в конце сентября 2018 года в Таджикистане. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил по итогам встречи лидеров Содружества в Сочи исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"С учетом того, что председательство в СНГ в следующем году принимает Таджикистан, президент этой страны Эмомали Рахмон предложил провести следующее заседание Совета глав государств СНГ в конце сентября 2018 года в Душанбе", - сказал Лебедев. Он уточнил, что соответствующее решение было принято.

Исполнительный секретарь Содружества добавил, что сопредседателем СНГ в 2018 году выступит Туркменистан, к которому перейдет председательство в СНГ в 2019 году. "Свидетельством того, что интерес к сохранению деятельности СНГ сохраняется говорит тот факт, что о желании принять председательство в 2020 году сразу заявили двое глав делегаций, очень примечательно, что впервые за всю историю существования Содружества заявку на председательство в 2020 году подал Узбекистан", - отметил Лебедев. По его словам, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил готовность принять председательство и провести заседания высших органов Содружества на территории Узбекистана. "Одновременно такое же пожелание было высказано президентом Молдовы Игорем Додоном", - добавил исполнительные секретарь СНГ.

Он полагает, что "в такой дружеской, товарищеской атмосфере глав делегаций Узбекистана и Молдовы договорятся о том, кому принимать председательство в 2020 году - время еще есть".



