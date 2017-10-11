В Испании изучат возможность реформы Конституции для завершения кризиса с Каталонией

Премьер-министр Испании Мариано Рахой и лидер оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес пришли к соглашению о необходимости рассмотреть вопрос изменения Конституции страны для завершения кризиса в Каталонии, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Об этом Санчес сообщил в среду журналистам. "Решение, к которому мы пришли с премьер-министром, заключается в открытии политического пути, пути конституционной реформы", - приводят его слова западные СМИ.

Глава партии социалистов добавил, что обсуждение этой реформы будет касаться того, каким образом "Каталония может остаться в Испании, а не покинуть ее".

Накануне поздно вечером на странице в твиттере Женералитета (исполнительной власти) Каталонии появилось сообщение, согласно которому глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и ещё 72 депутата из 135 поставили подписи под документом, утверждающим Каталонию как независимое государство.