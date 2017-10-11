Азиатские индексы - 11-10-17
ТОКИО, 11 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.28% и составил 20881.27 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.10% и составил 1696.81 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.16% и составил 3388.28 пункта, а HANG SENG снизился на 0.36% и составил 28389.57 пункта.
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