Ученые рассказали, чем женщины-хирурги лучше их коллег-мужчин

У пациентов, прооперированных хирургом-женщиной, больше шансов выжить по сравнению с теми, кто попал к врачу-мужчине. К таким выводам пришли канадские ученые из Университета Торонто. Результаты своих исследований они опубликовали в журнале British Medicine Journal, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ученые изучили 104 630 пациентов, прооперированных 3 314 врачами в период с 2007 по 2015 год. Медиков отбирали по таким критериям, как пол, опыт, количество операций, а также по больнице, в которой они работали.

Выяснилось, что риск смерти пациента в течение месяца после операции был на 12% ниже в том случае, если его оперировала женщина.

При этом причины, по которым женщины оказались более успешными хирургами, ученые не установили. По словам доктора Раджа Саткунасивама, это может быть связано с методами оказания медицинских услуг — вероятно, женщины чаще следуют предписанным правилам, в большей степени ориентированы на самого пациента и обладают более развитыми коммуникативными навыками.