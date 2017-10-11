Сборная Армении по баскетболу на 95- месте в рейтинговой таблице



ФИБА опубликовала новую рейтинговую таблицу национальных сборных, в которую впервые вошла также сборная Армении. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, среди 153 стран Армения с 24,3 очками занимает 95-е место. Рейтинговую таблицу возглавляет США, за которой следуют Испания и Сербия. Рейтинговую таблицу возглавляет США, за которой следуют Испания и Сербия.