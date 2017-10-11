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Сборная Армении по баскетболу на 95- месте в рейтинговой таблице


ФИБА опубликовала новую рейтинговую таблицу национальных сборных, в которую впервые вошла также сборная Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, среди 153 стран Армения с 24,3 очками занимает 95-е место.

Рейтинговую таблицу возглавляет США, за которой следуют Испания и Сербия.

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