Церемония закладки фундамента АЭС "Аккую", которая сооружается в Турции по проекту РФ, может пройти в конце этого года или в начале будущего года при участии глав двух государств. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак.

"Агентство по атомной энергии Турции (TAEK) продолжает делать все возможное для того, чтобы церемония закладки фундамента АЭС "Аккую" прошла уже к концу этого или в начале будущего года при участии глав двух государств. Было бы прекрасно, если бы АЭС была введена в эксплуатацию до 29 октября 2023 года, когда будет отмечаться 100-летие со дня создания Турецкой Республики", — сказал Албайрак на заседании VIII Турецкого энергетического форума в провинции Анталья. Его цитирует агентство Anadolu.

Межправительственное соглашение между Россией и Турцией по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке "Аккую" в турецкой провинции Мерсин было подписано в 2010 году. Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.