Сирия будет требовать роспуска возглавляемой США коалиции

Действующая в Сирии коалиция во главе с США уничтожает все что угодно в стране, кроме боевиков "Исламского государства", и Сирия будет добиваться ее роспуска, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"В качестве примера я хочу привести возглавляемую США антитеррористическую коалицию, которая на самом деле методично разрушает все, кроме ИГИЛ. Жертвами авиаударов американцев стали тысячи сирийских граждан. Американская коалиция методично разрушает экономическую инфраструктуру. Поэтому мы будем самым решительным образом требовать роспуска этой коалиции", - сказал Муаллем.

Сирийский министр в ходе переговоров также упомянул курдскую проблему. "Курды сейчас фактически соперничают с сирийкой армией за контроль над нефтеносными районами. Им прекрасно известно, что Сирия не при каких условиях не позволит нарушить свой государственный суверенитет. Они сейчас, безусловно, опьянены американской помощью и поддержкой, но необходимо понимать, что эта помощь не продлится вечно", - сказал Муаллем.