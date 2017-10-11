Указами президента Армении Сержа Саргсяна назначены чрезвычайные и полномочные послы Республики Армения в Гватемале, Кипре и Сербии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, указом Сержа Саргсяна чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Мексике Ара Айвазян назначен по совместительству послом Армении в Республике Гватемала (резиденция в Мехико).

Другим указом президента Армении Сержа Саргсяна, чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Греции Фадей Чарчоглян по совместительству назначен послом Армении в Республике Кипр и в Сербии (резиденция в Афинах).