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Nvidia разработала компьютер для машин без руля и педалей


Разработчик графических ускорителей и процессоров, компания Nvidia создала компьютер, который будет использоваться на машинах с системами автономного управления пятого уровня – автомобилях, которые смогут передвигаться без помощи человека, поэтому им не понадобятся руль, педали и зеркала заднего вида. Новинка получила название Drive PX Pegasus, передает Арменпресс.

Деятельность компьютера обеспечивается парой чипов Xavier собственной разработки Nvidia. По своим габаритам компьютер идентичен регистрационному знаку автомобиля. В своей работе он использует информацию, которую получает от камер, радаров, лидаров и ультразвуковых датчиков.

В Nvidia отметили, что производительность Drive PX Pegasus превышает 320 триллионов операций в секунду, что более чем в десять раз больше в сравнении с предыдущим компьютером компании для беспилотников, который называется Drive PX 2.

Своим партнерам компьютер Drive PX Pegasus компания Nvidia начнет предоставлять во второй половине 2018 года.



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