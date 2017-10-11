Время в Ереване: 11:07:36,   11 Октябрь

В Ереване состоялось торжественное открытие мемориальной доски народного артиста Армении, кинорежиссёра Нерсеса Оганесяна


Мэр Еревана Тарон Маргарян вместе с многочисленными деятелями искусства присутствовал на церемонии открытия мемориальной доски кинорежиссёра, сценариста, актера, народного артиста Армении Нерсеса Оганесяна.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, честь торжественного открытия была предоставлена мэру Еревана Тарону Маргаряну, а также сыну и дочери Нерсеса Оганесяна.
Присутствующие на мероприятии отметили, что установленная по адресу ул. Бузанда 30 мемориальная доска со скульптурным портретом кинорежиссёра является своеобразным возвращением Нерсеса Оганесяна в родной очаг, поскольку в этом доме он родился и жил до 1974 года.
Выразив благодарность мэру Тарону Маргаряну и всем сторонникам инициативы, дочь Нерсеса Оганесяна Анаит Оганесян отметила, что открытие мемориальной доски стало также подарком ко дню рождения кинорежиссёра.
Стоит отметить, что архитектор мемориальной доски Тигран Барсегян, скульптор-Айк Петросян.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации