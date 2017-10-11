В Ереване состоялось торжественное открытие мемориальной доски народного артиста Армении, кинорежиссёра Нерсеса Оганесяна

Мэр Еревана Тарон Маргарян вместе с многочисленными деятелями искусства присутствовал на церемонии открытия мемориальной доски кинорежиссёра, сценариста, актера, народного артиста Армении Нерсеса Оганесяна.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, честь торжественного открытия была предоставлена мэру Еревана Тарону Маргаряну, а также сыну и дочери Нерсеса Оганесяна.

Присутствующие на мероприятии отметили, что установленная по адресу ул. Бузанда 30 мемориальная доска со скульптурным портретом кинорежиссёра является своеобразным возвращением Нерсеса Оганесяна в родной очаг, поскольку в этом доме он родился и жил до 1974 года.

Выразив благодарность мэру Тарону Маргаряну и всем сторонникам инициативы, дочь Нерсеса Оганесяна Анаит Оганесян отметила, что открытие мемориальной доски стало также подарком ко дню рождения кинорежиссёра.

Стоит отметить, что архитектор мемориальной доски Тигран Барсегян, скульптор-Айк Петросян.