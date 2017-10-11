Подписание декларации о независимости главой женералитета Карлесом Пучдемоном, а также еще некоторыми политиками, это символический акт, заявил официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турул, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Подписание — это символический акт, с помощью которого мы все подписали наши обязательства провозгласить независимость", — заявил Турул в интервью каталонскому телеканалу TV3.

Он также призвал премьера Испании Мариано Рахоя назначить "день, место и время" для переговоров с каталонскими властями.

Политик также заявил: если испанское правительство прибегнет к 155 статье конституции, это будет означать "что они не хотят вести диалог, а мы будем выполнять наши обязательства". Эта статья позволяет частично лишить Каталонию самоуправления.