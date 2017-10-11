В Сочи началось заседание совета глав государств – членов СНГ с участием президента Армении

В Сочи началось заседание глав государств – членов СНГ в узком составе,в котором участвует также прибывший сегодня в Россию с рабочим визитом президент Армении Серж Саргсян. На заседании председательствует принимающая сторона – президент России Владимир Путин.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе администрации президента, предполагается, что на заседании будут обсуждаться вопросы дальнешего развития сотрудничества стран СНГ в области культуры, экономики, политики и других основных направлений.

Главы государств в узком составе проведут обмен мнениями по сотрудничеству в рамках СНГ, а также определят место и время проведения очередного заседания совета глав стран СНГ.

В расширенном составе будут обсуждаться предполагаемые работы по развитию сотрудничества в области экономики, культуры, оборонной политики, защиты внешних границ, противодействия терроризму, а также адаптации СНГ к новым реалиям.

Результаты обсуждения в узком, а затем расширенном составе, информацию о подписанных документах представит на встрече со СМИ председатель-исполнительный секретарь исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

После этого предусмотрено также проведение в Сочи заседания высшего совета ЕАЭС.