Испания потребовала от Каталонии прояснить, объявила ли она независимость

Правительство Испании потребовало от властей Каталонии объяснить, провозгласили ли они независимость автономии, заявил премьер Мариано Рахой, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Если автономия высказалась за отделение от Испании, Мадрид намерен задействовать 155 статью Конституции и частично лишить Каталонию самоуправления.

"Тем самым мы хотим придать уверенности гражданам", — добавил Рахой.

По его словам, ответ женералитета определит решение, которое правительство примет в ближайшие дни.

Накануне глава женералитета Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии. Он заявил, что итоги референдума, который прошел первого октября, дают право объявить о создании самостоятельного государства. При этом он предложил приостановить провозглашение независимости, чтобы начать диалог с официальным Мадридом.

Референдум не признают испанские власти. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость высказались 90,18 процента, явка составила 43,03 процента.