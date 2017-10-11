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Делегация во главе с Ара Баблояном отправится в Санкт-Петербург


Делегация во главе с председателем Национального собрания Ара Баблояном 12 октября отправится в Санкт-Петербург для участия в работе совета Парламентской ассамблеи ОДКБ и Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, а также 137-ой ассамблеи Межпарламентского союза.

Как сообщили  «Арменпресс» в управлении общественных связей НС, в составе делегации вице-спикер НС Э. Шармазанов, депутаты Карине Аджемян, Хосров Арутюнян, Шаке Исаян и Лена Назарян.

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