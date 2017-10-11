Число подписчиков микроблога папы Римского в Twitter превысило 40 млн

Микроблог главы Римско-католической церкви ведется на девяти языках: английском, арабском, испанском, итальянском, латинском, немецком, польском, португальском и французском. Больше всего подписчиков у испаноязычной версии (14,6 миллиона), на втором месте по популярности находится англоязычный вариант (около 14 миллионов), замыкает лидирующую тройку ресурс на итальянском языке (почти 4,7 миллиона). Меньше всего фолловеров у арабской версии микроблога (388 тысяч), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Аккаунт понтифика в Twitter был запущен в Ватикане менее пяти лет назад. Первую запись в нем сделал 12 декабря 2012 года предшественник Франциска на Апостольском престоле папа Бенедикт XVI. Нынешний понтифик поместил свое первое сообщение в этом микроблоге уже на пятый день после избрания на Апостольский престол и с тех пор весьма активно использует этот ресурс для общения с верующими.

Ожидается также, что в ближайшее время число фолловеров папского аккаунта в Instagram, который был открыт 19 марта 2015 года, достигнет 5 миллионов. Примечательно, что большинство подписчиков понтифика в Instagram составляют молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Наибольшей популярностью аккаунт @Franciscus пользуется в Бразилии и США.