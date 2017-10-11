Эминем записал рэп с жесткой критикой Трампа

Американский рэпер Маршалл Мэтерс, более известный под псевдонимом Эминем, раскритиковал президента США Дональда Трампа в заранее снятом видеоролике, который был продемонстрирован во время вручения премии BET Hip Hop Awards, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Надо отдать должное Обаме, потому что то, что мы имеем сейчас - это камикадзе, который может привести к ядерному Холокосту", - заявил рэпер.

Видеозапись, на которой Эминем в жесткой и частично нецензурной форме критикует американского президента, была опубликована на YouTube. С момента публикации она получила уже более 2,5 млн просмотров, и эта цифра быстро растет.