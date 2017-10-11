В Азии открыли самую длинную канатную дорогу протяженностью 3 километра

В Южной Корее открылась самая длинная в Азии канатная дорога. Смотрите на видео, как выглядит новый туристический маршрут, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Протяженность самой длинной в Азии канатной дороги составляет 3186 метров. Эта дорога — часть большого проекта Южной Кореи по привлечению туристов.