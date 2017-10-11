Джо Шоуер: Армения в числе лидеров по снижению рисков катастроф

“Соответствующее бюро программы развития ООН помогает многим странам в деле снижения рисков, но Армения особо не нуждается в помощи”. По сообщению «Арменпресс», об этом заявил руководитель экспертной группы бюро ООН по политике в области климата, катастроф, энергии Джо Шоуер.

“Армения находится среди лидеров, здесь прилагают большие усилия для снижения рисков катастроф. Мы даже можем перенимать ее опыт”, - сказал он.

В 2015 г многие государства разработали программы устойчивого развития. По мнению Шоуера, реализация этих целей может обезопасить многие страны от глобального потепления. Для избежания этого нужно иметь в виду, что около 80% катастроф имеют природное происхождение.

Различные катастрофы препятствуют развитию страны, наносят вред экономике. Это природные явления, но можно минимизировать наносимый ими вред. “Первый шаг в этом направлении – оценка рисков и в последущм осуществление мероприятий по сведению их к минимуму, что обеспечит эффективность наших вложений”, - заключил Д. Шоуер.