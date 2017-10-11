В связи с Днем учителя ряд педагогов Армении получили благодарственные грамоты и золотые памятные медали

Во время мероприятия, организованного в связи с Днем учителя, он сказал: “Общество, где учитель является представителем высшего класса, достигло совершенства в развитии”. Ряд учителей, воспитателей и директоров школ, которые участвовали также в конкурсе “Лучший учитель года” 2017 г. награждены грамотами министерства образования и науки за вклад в образование и воспитание подрастающего поколения

Среди награжденных преподаватель истории армянского народа и армянской церкви основной школы #6 им. А. Карапенца г. Еревана Сусанна Арутюнян, учительница англйского языка школы “Усум” г. Еревана Мариам Караказарян.

Приказом министра высшей наградой министерства – золотой памятной медалью награждена группа учителей, директоров школ и воспитателей, среди них учительница английского языка ереванской средней школы #51 Асмик Оганян и заведующая учебной частью консерватории имени Комитаса преподаватель истории музыки Нона Восканян.