Раненый вследствие произведенного противником выстрела солдат срочной службы ВС Армении скончался в госпитале: подробности

Шестым гарнизонным следственным отделом ведется расследование для установления обстоятельств смерти солдата срочной службы Чаплина Арменовича Маркаряна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, солдат срочной службы, рядовой Чаплин Арменович Маркарян получил огнестрельное ранение в области грудной клетки 10-го октября 2017 года, около 11:00 вследствие произведенного противником выстрела. Маркарян был немедленно доставлен в военный госпиталь.

Инцидент произошел во время проведения инженерных работ на боевом посту N-ской воинской части МО Армении.

Шестым гарнизонным следственным отделом Главного военного следственного управления Следственного комитета возбуждено уголовное дело по пункту 13 части 2 статьи 34-104 Уголовного кодекса. В ходе предварительного следствия органу, осуществляющему производство, из военного госпиталя сообщили о том, что в тот же день, в 21:00 была констатирована биологическая смерть военнослужащего.

Ведется предварительное следствие. Предпринимаются необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всестороннего, объективного и полного расследования.