В комитете госдоходов внедрено 20 программ по принципу единого окна. Хозяйствующие субъекты экономят ресурсы

Впредь хозяйствующие субъекты, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность после предъявления в какой-либо госорган какой-либо информации, не будт обязаны представлять аналогичный документ в другую организацию. Это стало возможным после совершенствования площадки “Единое национальное окно внешней торговли РА”.

Об этом, как передает «Арменпресс», сообщил журналистам начальник управления информационных технологий Комитета по госдоходам при правительстве РА Микаел Пашаян. “Если импортер либо экспортер представил в таможенный орган декларацию, где подробно указаны вид товара, вес, описание, то повторно составлять такой документ для представления в иной орган не потребуется. Комитет по госдоходам сам предоставит заинтересованным организациям нужный документ,” - сказал М. Пашаян.

На единой площадке (trade.gov.am) собрана не только электронная таможенная система, но и все необходимые документы, поданные в другие организации. В этой площадке уже работают 20 программ, таких, как свидетельство минздрава, свидетельство госслужбы бесопасности пищевых продуктов, порядок предоставления лицензий на импорт радиочастотных устройств и др.

Площадка дает также возможность хозсубъектам следить за прохождением своих документов.

По словам М. Пашаяна, все эти действия направлены на создание предсказуемой рабочей среды для хозсубъектов, экономию ресурсов и избавлению от излишней волокиты. В итоге оказалось возможным в несколько раз сократить время, отводимое на таможенные услуги.