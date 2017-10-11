Решениями Совета старейшин Еревана, по случаю дня рождения Еревана Рубен Матевосян, Рудольф Гевондян и Севак Аветисян получат квартиры

В ходе внеочередного заседания, созванного 11-го октября, которое вел мэр Тарон Маргарян, по случаю 2799-летия города Ереван, Совет старейшин Еревана обсудил и утвердил проект решения о предоставлении квартиры с правом на безвозмездное пользование народному артисту Армянской ССР, обладателю медали Мовсес Хоренаци, ордена Святого Месропа Маштоца, ордена Почёта, Почетному гражданину Еревана Рубену Матевосяу.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, другим решением Совета старейшин Еревана, по случаю 2799-летия города Ереван, квартира с правом на безвозмездное пользование будет предоставлена также актеру театра и кино, заслуженному артисту РА Рудольфу Гевондяну.

По случаю 2799-летия города Ереван, Совет старейшин Еревана обсудил и утвердил проект решения о предоставлении квартиры с правом на безвозмездное пользование ведущему солисту Национального академического театра оперы и балета Армении имени Ал. Спендиаряна, обладателю медали Мовсеса Хоренаци, заслуженному артисту РА Севаку Аветисяну.