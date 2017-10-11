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Артавазду Пелешяну, Наре Шлепчян, Размику Давояну и Ральфу Ирикяну присоены звания почетных граждан города Еревана


Совет старейшин Еревана 11 сентября провел внеочередное заседание под председательством мэра Тарона Маргаряна. Совет утвердил предложение мэра о присвоении кинорежиссеру народному артисту Армении Артавазду Пелешяну звания  почетного гражданина за весомый вклад в армянское киноискусство, долголетнюю и плодотворную работу.

Как сообщили  «Арменпресс»   в пресс-службе мэрии, за значительный вклад в развитие армянского телевидения звание почетного гражданина присвоено телеведущей, народной артистке Арм. ССР Наре Шлепчян.

За большой вклад в армянскую литературу, долгую и плодотворную литературную и общественую деятельность звание почетного гражданина присуждено  поэту Размику Давояну.

 

За многолетний и продуктивный вклад в развитие экономики, активную деятельность в Ереване звание почетного гражданина присвоено генеральному директору  “Виваселл-МТС” Ральфу Ирикяну.

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