Артавазду Пелешяну, Наре Шлепчян, Размику Давояну и Ральфу Ирикяну присоены звания почетных граждан города Еревана

Совет старейшин Еревана 11 сентября провел внеочередное заседание под председательством мэра Тарона Маргаряна. Совет утвердил предложение мэра о присвоении кинорежиссеру народному артисту Армении Артавазду Пелешяну звания почетного гражданина за весомый вклад в армянское киноискусство, долголетнюю и плодотворную работу.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе мэрии, за значительный вклад в развитие армянского телевидения звание почетного гражданина присвоено телеведущей, народной артистке Арм. ССР Наре Шлепчян.

За большой вклад в армянскую литературу, долгую и плодотворную литературную и общественую деятельность звание почетного гражданина присуждено поэту Размику Давояну.

За многолетний и продуктивный вклад в развитие экономики, активную деятельность в Ереване звание почетного гражданина присвоено генеральному директору “Виваселл-МТС” Ральфу Ирикяну.