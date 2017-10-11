СМИ: власти Турции бойкотировали прощальный прием американского посла

Турецкое руководство бойкотировало прощальный прием посла США в Анкаре Джона Басса, завершающего свою работу в Турции и переводящегося в Афганистан. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета Hürriyet.

"Я за все годы не видел такой, мягко говоря, кислой атмосферы на приеме по случаю отъезда посла. Турецкие власти, политики, чиновники не приехали. Были некоторые журналисты из газет и ТВ, но близкие к правительству СМИ приглашены не были", - написал обозреватель издания Мурат Йеткин, посетивший мероприятие.

Издание Diken в свою очередь сообщает, что на прием не пришли не только представители власти, но и оппозиция. В то же время, по протоколу посольство обычно в обязательном порядке рассылает официальным лицам приглашения на подобные мероприятия. Относительно вопроса о приглашенных СМИ издание также отмечает, что на недавнюю пресс-конференцию Басса в Стамбуле проправительственные СМИ тоже не были приглашены.

Кризис в отношениях Турции и США возник из-за ареста на прошлой неделе сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики".