Время в Ереване: 11:07:36,   11 Октябрь

Эдуард Шармазанов отбыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом


Вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов 11-14 октября будет в Санкт-Петербурге с рабочим визитом. В рамках визита вице-спикер встретится с председателем Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеславом Макаровым.

 Как сообщили  «Армепресс»   в пресс-службе НС, Э. Шармазанов примет участие в заседаниях Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ и Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Предусмотрены также рабочие встречи с делегатами стран ОДКБ и СНГ.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации