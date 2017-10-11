Эдуард Шармазанов отбыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом

Вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов 11-14 октября будет в Санкт-Петербурге с рабочим визитом. В рамках визита вице-спикер встретится с председателем Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеславом Макаровым.

Как сообщили «Армепресс» в пресс-службе НС, Э. Шармазанов примет участие в заседаниях Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ и Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Предусмотрены также рабочие встречи с делегатами стран ОДКБ и СНГ.