Наблюдается стабильное снижение непропорциональности полов новорожденных

В последние три года в Армении стабильно снижается непропорциональность полов новорожденных. Максимальная непропорциональность зарегистрирована в Гегаркуникской и Арагацотнской областях, ближе всего к норме – в Вайоцдзорской области. Об этом сообщил в беседе с «Арменпресс» исполнительный представитель армянского офиса фонда ООН по народонаселению Гарик Айрапетян.

“Должна быть естественная пропорция между родившимися мальчиками и девочками. Идеальной считается 102 на 106. Это установлено самой природой, что мальчиков рождается больше на 5%. В Армении их было на 6% больше. Самая большая разница была 5 лет назад – 115 на 100. Сейчас это соотношение приходит в норму – 110 на 100”, - сказал Г. Айрапетян и выразил надежду, что до конца года оно уже не изменится.

Родители предпочитают мальчиков по трем основным причинам: мальчик считается продолжателем рода, он будет опорой родителям в старости и, наконец, в обществе принято считать, что у мужчин больше социальных возможностей.

Г Айрапетян считает, что снижению непропорциональности способствуют ряд факторов: публикации в СМИ, информационная пропаганда, обсуждение проблемы, законодательный запрет на прерывание беременности из-за пола ребенка и административное наказание врача за аборт. “Вопрос важен также с точки зрения демографических рисков. В итоге все это оказало свое положительное действие”, - считает он.

За прошедший год в стране было сделано 6500 искусственных прерываний беременности, из них 1400 – по медицинским показаниям. В 2000 г на одну женщину приходилось 2,6 прерываний, в 2015 г – 0,6”.