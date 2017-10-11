Виген Саргсян: офицерам будут предоставлены квартиры на несравнимо лучших условиях

Офицерам Вооруженных сил Армении будет предоставляться жилье на несравнимо лучших условиях, чем все действующие сейчас ипотечные программы.

По сообщению «Арменпресс», министр обороны РА В. Саргсян заявил об этом на парламентских слушаниях 11 октября, созванных по инициативе постоянной комиссии по обороне и вопросам безопасности НС РА по теме “О новых законодательных решениях о военной обязанности и воинской службе”, добавив, что предлагается заменить действующий порядок особым жилищным порядком.

«Сейчас продолжается профессиональное обсуждение. Не хочу пока раскрывать скобки. До конца месяца завершим обсуждение и я представлю подробности. В любом случае, речь идет о несопоставимо лучших условиях. Единожды возможность воспользоваться этой программой получат все военнослужащие независимо от исходного состояния их жилья. Не придется прибегать к каким-либо ухищрениям,” – подчеркнул он.

Виген Саргсян сообщил, что по программе обеспечения офицеров жильем за последние годы получили квартиры 1700 семей, однако программа не решила вопрос полностью, поскольку есть случаи, когда они сознательно ухудшали свои жилищные условия, почему и образовался огромный список очередников.