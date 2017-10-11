Министр Игнатий Аракелян не замечает ничего необычного на рынке мяса

ПОвышение цен на мясо в Армении в основном связано с повышением цен на корм для скота. Как передает «Арменпресс», об этом заявил на встрече с журналистами министр сельского хозайства И. Аракелян. По его словам, повышение цен на свинину и баранину обусловлено удвоением объемов экспорта.

«В этом году мы экспортировали на 12 000 овец больше чем в прошлом году. На рынке мяса не происходит ничего необычного и не надо создавать панику”, - сказал министр, добавив, что говядина подорожала на 100-150 драмов, но мясо на международном рынкке также подорожало, что и отозвалось у нас. Министр не стал отрицать, что нынешний год был неблагоприятным для полеводства. “Наши хозяйства обеспечены необходимым количеством корма. Если будет нужда, мы организуем его импорт”, - добавил он.