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Министр Игнатий Аракелян не замечает ничего необычного на рынке мяса


ПОвышение цен на мясо в Армении в основном связано с повышением цен на корм для скота.  Как передает  «Арменпресс»,   об этом заявил на встрече с журналистами министр сельского хозайства И. Аракелян. По его словам, повышение цен на свинину и баранину обусловлено удвоением объемов  экспорта.

«В этом году мы экспортировали на 12 000 овец больше чем в прошлом году. На рынке мяса не происходит ничего необычного и не надо создавать панику”, - сказал министр, добавив, что говядина подорожала на 100-150 драмов, но мясо на международном рынкке также подорожало, что и отозвалось у нас.  Министр не стал отрицать, что нынешний год был неблагоприятным для полеводства. “Наши хозяйства обеспечены необходимым количеством корма. Если будет нужда, мы организуем его импорт”, - добавил он.

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