Будет внедрен институт общинных ветеринаров

Сельское хозяйство в Армении имеет большой потенциал развития, но немало и проблем.

Как сообщает «Арменпресс», министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян на встрече с журналистами сказал, что в сфере сельского хозяйства низкие техническая оснащенность и уровень ирригационных систем. “При неблагоприятных климатических условиях крестьянин не получает возмещения, поэтому мы вместе с МЧС предприняли установку противоградовых станций в зонах риска”, - сказал он, добавив, что программа стартует весной.

В рамках лизинга предоставлены 132 единицы сельхозтехники, министерство предприняло программу “ Организация станций сельхозтехники”.

Обратившись к программам развития животноводства, министр указал на важность внедрения института общинных ветеринаров, который даст возможность иметь здоровое поголовье. “Ветеринары будут во всех общинах. Эта программа важна и при переходе к организованному забою скота”, - сказал он.