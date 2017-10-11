Время в Ереване: 11:07:36,   11 Октябрь

Будет внедрен институт общинных ветеринаров


Сельское хозяйство в Армении  имеет большой потенциал развития, но немало и проблем.

Как сообщает «Арменпресс»,  министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян  на встрече с журналистами сказал, что  в сфере сельского хозяйства низкие техническая оснащенность и уровень ирригационных систем. “При неблагоприятных климатических условиях крестьянин не получает возмещения, поэтому мы вместе с МЧС предприняли установку противоградовых станций в зонах риска”, - сказал он, добавив, что программа стартует весной.

В рамках лизинга предоставлены 132 единицы сельхозтехники, министерство предприняло программу “ Организация станций сельхозтехники”.

Обратившись к программам развития животноводства, министр указал на важность внедрения института общинных ветеринаров, который даст возможность иметь здоровое поголовье. “Ветеринары будут во всех общинах. Эта программа важна и при переходе к организованному забою скота”, - сказал он.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации