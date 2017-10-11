По вопросу выборов Константинопольского армянского патриарха определенности по- прежнему нет. Письмо, направленное в мэрию Стамбула, так и осталось без ответа

Письмо, направленное в мэрию Стамбула о выборах Константинопольского патриарха ААЦ так и осталось без ответа. Об этом «Арменпресс» сообщил главный редактор стамбулской армянской газеты “Акос” Баграт Эстукян.

“Сейчас мы пытаемся добиться встречи с представителями власти, чтобы лично представить им проблему. Сначала мы обратились с официальным письмом, нам ответили, что ответ будет в течение двух месяцев. Два месяца прошли, ответа нет. Теперь попробуем при возможности представить проблему лично”, - сказал Б. Эстукян. Он сообщил, что на возможной встрече будет присутствовать и местоблюститель патриарха, но и в этом случае изменение позиции властей маловероятно.

“Мы не получили никакого ответа, все делается для проволочки и сохранения неопределенности. Следующие шаги неясны, подождем встречи”, - сказал главный редактор газеты.

Организационный комитет по выборам патриарха послал в мэрию заявление, в котором представил состав комитета и назвал дату выборов. Для прогресса в этом деле необходимо получение ответа на письмо и поручение властей о проведении выборов.

На церковном собрании Константинопольской армянской патриархии 26 октября 2016 г было принято решение обратиться к турецким властям с просьбой разрешить выборы нового патриарха.