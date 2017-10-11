Виген Саргсян: программа «Это я» кардинально изменит общую атмосферу службы на передовой

Министр обороны Республики Армении Виген Саргсян рассчитывает, что на третьем году реализации программы “Это я” на передовой линии будут служить только призванные по этой программе военнослужащие.

Как сообщает «Арменпресс», министр обороны заявил об этом на парламентских слушаниях 11 октября, созванных по инициативе постоянной комиссии по обороне и вопросам безопасности НС РА по теме “О новых законодательных решениях о военной обязанности и воинской службе” и добавил, что программа качественно изменит общую атмосферу службы на передовой.

“Основная цель программы – формирование корпуса рядовых, добровольно избравших службу на передовой, создание для них социального лифта внедрением трех основных программ: жилищной, учебной, которая возместит плату за учебу и сельскохозяйственной, когда гражданину после демобилизации будет разрешено использовать сумму для создания собственного бизнеса – теплицы или небольшой фермы. При обсуждении было много предложений по использованию накопленной суммы. Закон предполагает, что программы устанавливаются правительством. У нас есть еще время для их подробного обсуждения,” – сказал министр.

По его словам, одна из основных целей программы – укрепление связи народ-армия.

“При переходе на такой порядок несения службы, военнослужащие получат ежемесячный недельный отпуск, неделя отводится на подготовку к боевому дежурству, а две недели – на само дежурство. Эта неделя отпуска будет способствовать прозрачности и гражданскому контролю над армией. Будет создана возможность непосредственного отклика на происшествия, их гашение в зародыше. Я думаю, это действительно важно”, - сказал В. Саргсян, добавив, что таким образом военнобязанные срочной службы смогут перейти непосредственно к контрактной службе и получить определенное возмещение, если они добровольно выберут службу на передовой.