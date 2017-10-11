Оперный певец Дмитрий Хворостовский опроверг сообщения о своей смерти

Директор Дмитрия Хворостовского Марк Хилдрю опроверг РИА Новости сообщения о смерти певца.

"Это полная неправда!!! Он жив и находится дома", — ответил исполнительный директор компании Askonas Holt на запрос агентства. На распространившиеся сведения о смерти Хворостовского также отреагировала оперная певица Хибла Герзмава. "Он жив! Неверная информация!" — написала она на своей странице в Instagram. Жена певца Флоранс Хворостовская, в свою очередь, сказала, что ее муж жив и находится дома. Ранее о смерти артиста сообщила на своей странице в Twitter сенатор Елена Мизулина. Позднее она удалила запись, объяснив, что лишь откликнулась на публикации в других СМИ, передает Арменпресс.

В июне 2015 года у Хворостовского обнаружили опухоль мозга. Он прошел лечение в британской клинике и вернулся на сцену. Осенью 2016 года из-за необходимости пройти курс химиотерапии певец отменил свое выступление в постановке "Симон Бокканегра" в Венской опере. После лечения, в день своего рождения, 16 октября, он поднялся на сцену Старой оперы во Франкфурте.

В июне 2017-го Хворостовский дал концерт в Красноярске. Запланированное на 26 сентября выступление в Московской государственной консерватории было отменено.