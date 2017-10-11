На границе Армении от выстрела с азербайджанской стороны погиб военнослужащий

В одной из воинских частей, дислоцированных на северо-восточном направлении Армении от выстрела с азербайджанской стороны получил смертельное ранение военнослужащий ВС РА рядовой Чаплин Арменович Маргарян (1998 г. рождения).

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МО Армении, производится следствие для выяснения обстоятельств произошедшего.

Министерство обороны Армении разделяет скорбь семьи и выражает свое глубокое сочувствие родным, близким и сослуживцам погибшего бойца.