Глава МИД Сербии спел песню Эрдогану

Первый вице-премьер правительства Сербии и глава МИД Ивица Дачич во время торжественного ужина спел президенту Турции Тайипу Эрдогану песню на турецком языке, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Видео с выступлением Дачича во вторник вечером появилось в социальных сетях, а также опубликовано на сайтах многих сербских СМИ.

На записи можно видеть, как вице-премьер с микрофоном в руках поет песню Osman Aga вблизи стола, за которым сидят Эрдоган с супругой Эминой и сербский президент Александр Вучич с женой Тамарой.