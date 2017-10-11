Глава МИД Сербии спел песню Эрдогану
Первый вице-премьер правительства Сербии и глава МИД Ивица Дачич во время торжественного ужина спел президенту Турции Тайипу Эрдогану песню на турецком языке, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Видео с выступлением Дачича во вторник вечером появилось в социальных сетях, а также опубликовано на сайтах многих сербских СМИ.
На записи можно видеть, как вице-премьер с микрофоном в руках поет песню Osman Aga вблизи стола, за которым сидят Эрдоган с супругой Эминой и сербский президент Александр Вучич с женой Тамарой.
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