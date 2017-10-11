Госдеп: США хотят наладить отношения с Турцией, но сейчас это под вопросом

Соединенные Штаты хотели бы наладить отношения с Турцией на фоне визового спора между государствами, однако сейчас возникают определенные вопросы из-за действий Анкары, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов, напомнив, что Вашингтон точно так же хочет наладить отношения и с Москвой.

"Госсекретарь хотел бы видеть улучшение отношений с Турцией, как и с любой другой страной. Посмотрите на Россию, вот другая страна, с которой мы бы хотели наладить отношения. Но прямо сейчас это ставится под вопрос из-за тех действий, которые предприняла Турция", - сказала она.

США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции 8 октября. Решение принято после ареста сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза. Он обвиняется в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики".



