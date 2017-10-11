Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 17 человек
Число жертв природных пожаров на севере американского штата Калифорния возросло до 17 человек. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 15 погибших. По последним данным, более 100 человек пострадали и были госпитализированы. Огнем уничтожены более 2 тыс. домов и построек, эвакуированы были около 20 тыс. человек. В настоящее время не потушены до 17 очагов пожаров, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Власти Калифорнии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата. Губернатор Джерри Браун направил президенту США Дональду Трампу просьбу объявить север Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия. Такой шаг позволяет властям штата мобилизовать не только спасательные службы, но и Национальную гвардию Соединенных Штатов, а также вне очереди получать от федерального правительства средства и ресурсы для оказания помощи населению.