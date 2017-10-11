Южная Корея и США провели совместные воздушные учения

Два стратегических бомбардировщика США B-1B провели совместные учения с истребителями F-15K ВВС Южной Кореи над Японским морем, передает агентство Ренхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

По данным военных, самолеты провели учебную стрельбу с использованием ракет класса "воздух-земля". Учения прошли в ночь со вторника на среду, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Самолеты B-1B способны долететь до Пхеньяна с Гуама менее чем за три часа. За последние месяцы США несколько раз в целях демонстрации силы устраивали полеты этих бомбардировщиков над Корейским полуостровом.

