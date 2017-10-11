Глава Каталонии подписал декларацию независимости

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие руководители автономии подписали во вторник вечером документ о провозглашении независимости региона от Испании, однако в действие он пока не вступает. Фотография с церемонии подписания размещена на официальной странице каталонского правительства в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Декларация народных представителей"

"Учреждаем Каталонскую Республику как независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство", - гласит текст документа, озаглавленного "Декларация народных представителей Каталонии".

В тексте также провозглашается "вступление в силу Закона о переходном периоде для судебных и основополагающих институтов республики". "Начинаем учредительный процесс - демократический, основанный на воле граждан, всеобъемлющий, инклюзивный и юридически обязывающий. Утверждаем стремление начать переговоры с испанским государством без предварительных условий, направленные на установление рамок сотрудничества на благо обеих сторон. Эти переговоры должны будут вестись на равной основе", - говорится также в резолютивной части документа.

Каталония также призывает "международное сообщество и власти Европейского союза вмешаться, чтобы осудить текущие нарушения гражданских и политических прав, и сопроводить переговорный процесс [Каталонии] с испанским государством, став его свидетелем". Будущее государство заявляет также о своем стремлении к участию "в строительстве европейского проекта, который укрепляет общественные и демократические права граждан", а также гарантирует "одностороннее исполнение юридических норм Европейского союза и норм испанского государства". "Призываем государства и международные организации признать Каталонскую Республику в качестве независимого и суверенного государства", - сказано также в документе.

Подписи под декларацией поставили Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, председатель парламента Каталонии Карме Форкадель и 72 депутата законодательного органа, образующие правящее большинство. При этом, как отметили в партии "Кандидаты за народное единство", которая входит в правящую коалицию, пока эта декларация не имеет юридической силы. Предполагается, для утверждения документ должен быть вынесен на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу.

Заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саэнс де Сантамария, комментируя действия каталонских властей, заявила, что Пучдемон должен вернуться на путь права, если хочет переговоров. В среду, 11 октября, испанское правительство соберется на заседание, чтобы принять решение о своих дальнейших действиях.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября, более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.