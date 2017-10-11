Mинистр диаспоры Грануш Акобян считает необходимым изменение подходов к сохранению армянского языка и культуры в диаспоре

Министр диаспоры Армении Грануш Акобян считает насущной необходимостью изменение подходов к сохранению армянской культуры и языка в диаспоре.

Министр отмечает, что в диаспоре рождается уже 4-ое, 5-ое поколение, которое живет в чужой бытовой, культурной, языковой среде. В беседе с «Арменпресс» министр подчеркнула, что в таких условиях армянский язык и культура вытесняются на периферию, “в домашнее употребление”, армянские школы проигрывают в соревновании с английскими, французскими, немецкими школами. Естественно, родители предпочитают те, где дети могут получить более качественное, конкурентоспособное образование.

Основная нагрузка по сохранению национальной идентичности приходится на диаспоральные структуры, на церковь. Армения обеспечивает школы учебниками, проводит переподготовку учителей. Только в этом году в более чем 300 армянских школ было выслано 80 000 книг. Министр отметила успешную работу армянских общин в Валенсии, в Марселе, причем марсельская школа входит в сотню лучших школ Франции.

В диаспоре действуют около 1000 армянских школ, 650 из которых работают один или два дня в неделю. Ребенок видит, что, когда его сверстник идет в воскресенье на детскую площдку, он сам идет в школу. Нужно стремиться к тому, чтобы в тех школах, где есть много армянских детей, армянский преподавался в обязательном порядке или факультативно всю неделю, что снизит нагрузку на ребенка.

Министр приветствовала инициативу группы “Армат (Корни)”, которая знимается инженерной робототехникой, причем занятия проходят на армянском. Ребенку интересны роботы, но чтобы научиться работать с ними, он должен знать армянский. Это хороший стимул. Министр назвала также виртуальный колледж Армянского Всобщего благотворительного общества, где можно получить массу сведений об Армении, армянском языке,культуре.

Грануш Акобян считает, что весьма важно создание электронной школы, чтобы любой армянин, независимо от возраста, могут получить любые интересующие его сведения на армянском одним нажатием клавиши.