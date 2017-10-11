Европейские индексы - 10-10-17
МОСКВА, 11 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.21% и составил 12949.25 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.04% и составил 5363.65 пункта, британский FTSE вырос на 0.40% и составил 7538.27 пункта, российский MICEX снизился на 0.45% и составил 2086.91 пункта, а RTSI вырос на 0.33% и составил 1134.65 пункта.
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