Задержан молодой человек, уклоняющийся от отбывания наказания

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Гаварского отдела Управления Гегаркуникской области Полиции Армении, 9 октября в 14:00 в городе Гавар был задержан Арам С., 1988 г.р., который с 6 октября разыскивался по обвинению в уклонении от отбывания наказания, назначенного судом за совершение преступного деяния, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РА /Хулиганство/. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.