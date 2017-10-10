Время в Ереване: 11:07:36,   10 Октябрь

Задержан молодой человек, уклоняющийся от отбывания наказания


В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Гаварского отдела Управления Гегаркуникской области Полиции Армении, 9 октября в 14:00 в городе Гавар был задержан Арам С., 1988 г.р., который с 6 октября разыскивался по обвинению в уклонении от отбывания наказания, назначенного судом за совершение преступного деяния, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РА /Хулиганство/. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации