Из 9 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 8

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 9 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 9 и 10 октября, раскрыто 8.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 9 случаев кражи, 7 случаев мошенничества, 2 случая похищения человека, по 1 случаю присвоения и киберпреступности, служебного подлога или служебной халатности и злоупотребления должностными полномочиями, зарегистрировано 5 случаев обнаружения наркотиков.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 1 человек погиб, 7 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.