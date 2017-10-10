Кандидат  на пост гендиректора ЮНЕСКО Полад Бюльбюль-оглы снял свою кандидатуру после первого тура голосования

Кандидат на пост гендиректора ЮНЕСКО посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы вышел из выборной гонки. Как сообщает Арменпресс, Бюльбюль оглы снял свою кандидатуру после первого тура голосования.

Второй тур голосования на выборах генерального директора ЮНЕСКО не увенчался успехом: ни один из кандидатов снова не набрал большинство голосов. На пост нового руководителя ЮНЕСКО претендуют представители шести стран.

Первый тур голосования прошел накануне. Тогда в тройку фаворитов вошли кандидаты от Катара, Франции и Египта. Следующий этап голосования состоится 11 октября. Если ни один из кандидатов не наберет необходимое количество голосов, то могут быть проведены четвертый и пятый туры. Ожидается, что имя нового лидера будет названо до 13 октября.